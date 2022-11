Slávnostne prerazili nový tunel: Motoristi sa ním tak skoro neprevezú, aké sú odhady?

Diaľničný tunel Čebrať pri Ružomberku sa v utorok podarilo preraziť. Oznámil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Po dostavbe bude tunel s dĺžkou viac ako 3600 metrov súčasťou úseku liptovskej diaľnice D1 Ivachnová - Hubová.

Motoristi by sa ním po prvý raz mali previezť do dvoch rokov. "Ešte pred pol rokom sme mali krízovú situáciu, kedy sme museli stavbu znovu naštartovať a vyriešiť isté problémy. O to radšej som, že kolegovia našli cestu k riešeniu, aby stavba mohla ďalej napredovať. Zhotoviteľ ma uistil, že s vysokou pravdepodobnosťou neočakávajú ďalšie komplikácie v stavebnej časti," uviedol v utorok na stavbe minister dopravy.

Doležal dodal, že definitívna suma za dostavbu ešte stále nie je známa, aktuálne o nej rokujú.

Tunel pri Ružomberku začali raziť na jeseň 2014, no pre nestabilné podložie práce v roku 2015 zastavili. Stavbu tunela následne preprojektovali. Namiesto pôvodných 2026 metrov tak meria viac ako tri a pol kilometra.

Raziace práce obnovili v roku 2018, aktuálne prerazili južnú rúru. V severnej tunelovej rúre sa razí z oboch strán, zostáva ešte 77 metrov. V tuneli by sa malo jazdiť rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu.