Prichádza najkrajšie obdobie roka

Keď sa mesto začne ligotať, na námestí zažiari vyzdobená jedlička, v uliciach zavonia pomaranč, klinček či škorica a v rádiu hrajú vianočné koledy, sú to neklamné znaky, že prichádza najkrajšie obdobie v roku, blížia sa Vianoce…

Aj Záhradkárstvo Dráb sa vo vianočnom duchu premení na úžasné miesto, kde sa deťom zastavuje dych a dospelým vracajú spomienky na sviatky strávené u starých rodičov. Vitajte na 7. vianočnej výstave v Záhradkárstve Dráb.

Prežite Vianoce, tak ako kedysi

Každý dospelý človek si rád spomína na svoje detské Vianoce. Na tú radosť z očakávania, zo sviatočnej atmosféry, z darčekov... Čo keby ste sa tento rok pokúsili vrátiť späť, stíšiť sa, zaspomínať a zamyslieť. Jednoducho prežiť Vianoce srdcom. Že sa to nedá? Ale hej. Nalaďte sa na tú správnu strunu na vianočnej výstave v Záhradkárstve Dráb.

Sila tradícií

Prenesieme sa spoločne do rokov, kedy stromček visel zo stropu, na stole kraľovala svieca a svojím mihotavým plameňom osvecovala med, chlieb a soľ. Reťaz pevne priviazaná okolo nôh stola symbolizovala súdržnosť rodiny. A všetci domáci mali na nej počas večere položené nohy, aby si tak zaistili pevné zdravie a zdôraznili silu spolupatričnosti. Po zemi roztrúsená slama symbolizovala zase dôležitú skutočnosť, že prichádzajúci Ježiško sa narodil v chudobe.

Príbeh z Betlehema

Kresťanské Vianoce súvisia s narodením Ježiša Krista. Pred viac ako 2000 rokmi v mestečku Betlehem prišiel na svet Spasiteľ sveta. Dnes sa nad pôvodnou jaskyňou týči Chrám Narodenia Pána a pútnici z celého sveta prichádzajú modliť sa na miesto, kde stáli jasle, do ktorých Mária vložila svojho prvorodeného syna.

Tradícia vianočných betlehemov a jasličiek sa rozšírila vo svete oveľa neskôr, ako sa odohral biblický príbeh, a to zásluhou sv. Františka z Assisi. Na Vianoce 1223 chcel svojím farníkom priblížiť chudobu, v ktorej prišiel na svet Ježiš Kristus, a tak im v jaskyni s jasľami a zvieratkami názorne priblížil udalosti Betlehemskej noci. Pri pohľade na vianočné jasličky a za spevu kolied si aj vy môžete sprítomniť tento významný príbeh v dejinách ľudstva.

Vôňa perníkov

Ako je to u vás s vianočnými perníkmi? Kto ich pripravuje? Predstavte si, že v Záhradkárstve Dráb to majú na starosti „škriatkovia“. Všetci z okolia sa v noci zídu v kuchyni a potajme pečú tie najvoňavejšie, najkrajšie a najchutnejšie vianočné medovníčky na svete... A ráno, všade kam len oko dohliadne, vidíte samé perníky, hotové perníkové kráľovstvo! Zavítajte aj vy na výstavu a pokochajte sa na ich výzdobe, nadýchajte sa ich vône a sviatočnej atmosféry.

Rozprávky ako živé

Veríte, že aj zvieratká v lese oslavujú Vianoce? Vraj nie? Ale áno, prídite sa pozrieť a prenesiete sa do romanticky zasneženého lesa, kde zvieratká spolu ozdobujú krásny vianočný stromček, a to dokonca v lesnom štýle. Ani sa vám nesnívalo, aké všelijaké nádherné a jedinečné fúkané ozdoby majstri vytvorili. Zájdite do izby, kde v krbe praská oheň alebo do kuchyne, kde rozvoniava vianočný koláč plný pomarančov, škorice a nos vám pošteklí jemná vôňa čerstvo upečeného vianočného čaju. Ako z rozprávky...

Radosť pre najmenších

Tento rok čaká na výstave niečo nové aj najmenších návštevníkov. Niečo, pri čom sa deťom zastaví dych, rozžiaria očká... A vaše ratolesti vám názorne ukážu, ako sa prežívajú Vianoce srdcom. Čarovné hracie skrinky sa rozhýbu, zatrbliece sa na nich sneh, zaznie tá najkrajšia vianočná melódia a aj to úžasné vianočné mesto sa dá do pohybu. Vianočný traktor, lampáš, v ktorom sa odohráva tá najtajomnejšia vianočná scéna. Ak neveríte, príďte sa osobne presvedčiť do Záhradkárstva Dráb v Bernolákove na Dukelskú ulicu. Výstava je otvorená denne od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 hod., a to až do 23. 12. 2022.

Pozývame vás na deň otvorenia 7. ročníka vianočno-predajnej výstavy v Záhradkárstve Dráb v sobotu 19. 11. 2022, od 8.00 do 20.00 hod.

