Hrozivá zrážka policajného auta a dodávky: Pyrotechnika so závažnými zraneniami odviezli do nemocnice!

Zranenia dvoch policajných pyrotechnikov a dvojčlennej posádky nákladného auta si vyžiadala pondelková zrážka na ceste pri obci Popudinské Močidľany v smere na Holíč.

Policajti išli na výjazd s právom prednostnej jazdy, keď došlo na stredovej čiare k čelnej zrážke s bielou dodávkou. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti. "Najzávažnejšie zranenia utrpel policajt spolujazdec, ktorého previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Zranenia ostatných účastníkov nehody by mali s dobou liečenia do 42 dní, predbežne ľahké," uvádza polícia.

U vodičov prítomnosť alkoholu nezistila. "Na miesto sme prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý sa vyjadrí k okolnostiam a príčine nehody," doplnila.