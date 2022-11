Veľryba dostala v Rusku špiónsky tréning, rozhodla sa však pre iný život: Je hviezdou a ľudia ju milujú

Keď sa jedna bieluha severná v roku 2019 začala hrať s nórskymi rybárskymi loďami a reagovať na turistov, stala sa internetovou senzáciou. Spoločenské zviera ľudí priťahovalo a oni priťahovali jeho. Hvaldimir mal však na sebe postroj označený nápisom "majetok Petrohradu" a médiá boli hneď plné správ o "špiónskej veľrybe", napísal list The Guardian.

Krotená bieluha je zvyknutá na ľudskú prítomnosť a nie je na prežitie vo voľnej prírode pripravená. Hvaldimir sa často pohybuje v blízkosti rybárskych sietí a obťažuje chovateľov lososov, pretože sa živí rybami, ktoré láka potrava pre lososy. Teraz by sa však osud ryby mohol zmeniť.

Britského podnikateľa Adama Thorpeho totiž príbeh Hvaldimira zasiahol natoľko, že sa rozhodol získať finančné prostriedky na zriadenie rezervácie na otvorenom mori pri nórskych fjordoch. Práce na približne 200.000 hektároch rozľahlej rezerváciee blízko mesta Hammerfest by sa mali začať budúci rok.

Bývalý realitný magnát Thorpe založil charitatívnu organizáciu OneWhale, ktorá zabezpečuje ochranu a monitoring Hvaldimira a uhradila výskum, ktorý umožnil, aby bola rezervácia vytvorená.

"Všetci sa do tejto bieluhy z virálnych videí z YouTube zamilovali," povedal Thorpe. "Čítal som o Hvaldimirovi v National Geographic v roku 2019 a pripadalo mi to znepokojujúce. Hovoril som si, že by sme preňho mohli vytvoriť rezerváciu alebo oblasť, ktorá by ho ochránila pred lodnou dopravou a poskytla priestor, kde by mohol voľne loviť a žiť čo najprirodzenejším spôsobom," dodal.

Mesto Hammerfest projekt podporilo a organizácia OneWhale začala na vytvorení rezervácie spolupracovať s miestnymi. Organizácia potrebuje získať 250.000 libier, aby mala dosť prostriedkov na kúpu sietí, ktoré zabezpečia priestor rezervácie, a na ubytovanie pre zamestnancov a zriadenie veterinárneho laboratória.