Pamätáte sa, čo dokázala Saxana? Tento chlapík to spraví aj v realite: To budete pozerať!

23-ročný Jacob Pina z amerického Massachusetts na TikToku ukázal svoj nezvyčajne veľký palec. Tvrdí, že po roztiahnutí má takmer 13 centimetrov. Jeho sledovatelia sú skeptickí a požadujú konkrétny dôkaz.

Ako uvádza DailyMail, používateľ TikToku s miliónmi sledovateľov má palec, ktorý dokáže roztiahnuť do dĺžky 13 centimetrov. Video 23-ročného Jacoba Pina z Westportu sa stalo virálom. Viacerých ľudí zaskočilo a mnohí si mysleli, že si jednoducho vymýšľa. Niektorí dokonca napísali, že všetko závisí od uhla kamery. Jeden zo sledovateľov ho vyzval, aby svoj prst ukázal v živom vysielaní. Jacob si údajne všimol veľkosť svojho prsta až po tom, ako ho na to upozornil kamarát.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

“Viem ho stiahnuť naspäť a vôbec to nebolí. Zatiaľ si to užívam, na TikToku som vďaka tomuto získal množstvo sledovateľov,” uviedol mladík, ktorý svojím prstom uchvátil verejnosť. Jacob nemá tušenia, prečo je jeho palec taký neproporčný ku zvyšku jeho ruky. “Keď ľudia vidia môj palec, obyčajne sa vystrašia a následne ho porovnávajú so svojím. Je skvelé byť iným a oslavovať svoju jedinečnosť,” povedal na záver.