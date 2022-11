Majitelia reštaurácií a ubytovacích zariadení sú na kolenách: Čo odkazujú politikom? Zvozili aj Matoviča!

Zatiaľ sa pomoci nedočkali ! Gastrosektor krváca už od začiatku pandémie a súčasná inflácia a ceny energií ho zrážajú na kolená ešte viac. Minister financií vyrukoval najnovšie s nápadom, že by zákazníci dostali za určitých okolností za návštevu reštaurácie 20 % naspäť.

Opozícia na čele s SaS však tvrdí, že tomuto sektoru by oveľa viac pomohlo zníženie DPH na 10 %. Čo si o obidvoch návrhoch myslia ťažko skúšaní podnikatelia a čo odkazujú vláde?!



Skenovať bločky je komplikované



Peter Franko (66), podnik Koridor, Košice



Nápad reštartovať gastro tým, že si ľudia budú skenovať bločky a dostávať za to istú sumu, považujem za príliš komplikované. Podľa návrhu by to malo prilákať zákazníkov, čo by pravdepodobne aj pomohlo. Toto nám však výrazne nepomôže a opäť sa vytvorí zbytočný aparát, čo bude daňových poplatníkov niečo stáť. Čo by však určite pomohlo, je zníženie DPH, to by malo okamžitý výsledok a bola by to okamžitá pomoc pre gastroskektor.

Návrhy sú absolútne nedostačujúce



Tibor Horváth (45), Peter Kuniček (46), reštaurácia Fiesta, Komárno



Bločky nám nepomôžu vôbec, zníženie DPH je kozmetická úprava. Ničia nás ceny energií, kým predtým sme platili 2 700 eur mesačne, tento mesiac to už bolo 8 500 eur. Ceny jedál, najmä menu nevieme zvyšovať donekonečna, lebo to ľudia nevedia zaplatiť. Reálne sme v stave, že od januára zatvoríme, takže takéto návrhy sú pre nás absolútne nedostačujúce.

Matovič sa nám vysmieva



Andrej Gogola (44), reštaurácia Štefánka, Bratislava-Staré Mesto



O znížení DPH sa hovorí roky. Samozrejme, že by to veľmi pomohlo, keďže situácia je naozaj náročná. Príliš však neverím, že sa to podarí presadiť. To, že vlekárom sa DPH znížilo, považujem za obrovský výsmech. Keď som sa to dozvedel, tak som skoro odpadol. Neviem, čo má proti nám minister financií, ale keď nás verejne označuje za zlodejov, určite nám to nepomáha. Čo sa týka jeho návrhu, netuším, na čo by to bolo dobré. Ľudia, ktorí chcú prísť do reštaurácie, prídu a nebudú čakať na nejaké vracanie peňazí.