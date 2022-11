Dobrá správa pre Slovensko: Daň na stavby užívané na šport sa v tomto meste zníži o polovicu

V Košiciach sa od budúceho roka zníži daň na stavby užívané na šport o 50 percent. Schválilo to v piatok Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach. Cieľom je podporiť výstavbu športovísk a športovej infraštruktúry.

Úľava sa týka stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity, ako napríklad športové haly či plavárne. "Pri tejto energetickej kríze, keď vidíme niektoré športoviská, ako je Steel Arena, prípadne náš hokej, že jednoducho to nezvládajú, v takej chvíli je podľa mňa potrebné prijať opatrenia, ktoré môžu pomôcť," povedal Polaček. Vlastníci športovísk si musia pritom túto úľavu na budúci rok uplatniť spolu s daňovým priznaním do konca januára. Výpadok príjmov v tejto oblasti predpokladá mesto na úrovni do 200 000 eur.

V rámci zmien všeobecne záväzného naradenia (VZN) o miestnych daniach zároveň zastupiteľstvo schválilo zvýšenie sadzby dane neudržiavaných stavieb na desaťnásobok. Ide o stavby, ktoré sú dlhodobo v dezolátnom stave.

"Určenie koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby by malo byť účinnejším prostriedkom, ktorý má vlastníkov takýchto stavieb motivovať na zabezpečenie ich riadnej údržby," uviedlo mesto. Správca dane pritom môže pristúpiť k násobeniu koeficientom sadzby dane až vtedy, ak bol vlastník aspoň dvakrát oboznámený s týmto zámerom.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na tento rok s dofinancovaním Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) zastupiteľstvo preložilo na ďalšie zasadanie, ktoré sa uskutoční 28. novembra.