Úžasný moment: Prišlo to, na čo Ukrajinci čakali celú večnosť! Zábery z Chersonu hovoria jasne

Ukrajinské jednotky na nich možno vidieť obklopené obyvateľmi mestskej časti Šumenskyj. Na iných záberoch geolokalizovaných CNN vidieť, ako centrálne námestie v Chersone zaplavili obyvatelia mávajúci ukrajinskými vlajkami.

Ukrainian Army have entered the western area of Kherson city, Shumensky district! pic.twitter.com/V31PcZpFAY