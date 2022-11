Laserová operácia očí – oplatí sa to?

Snáď každý človek s nekvalitným zrakom si praje, aby mohol dobre vidieť bez akýchkoľvek problémov či obmedzení.

A väčšina z tých, ktorým sa videnie zhoršilo až vekom, si mnohokrát dosť ťažko zvyká na okuliare či kontaktné šošovky. Tým správnym riešením môže byť laserová operácia očí. Je však výhodné do nej investovať?

V článku sa dočítate:

• Aké zrakové chyby a ochorenia sa dajú vyriešiť laserovou operáciou?

• Aké sú plusy, ale aj mínusy operačného zákroku v porovnaní s nosením okuliarov či šošoviek?

• Kedy je vhodné podstúpiť laserovú operáciu očí?

Laserové operačné metódy

Operácie očí za pomoci laserovej technológie sa vykonávajú už desiatky rokov. Už aj na Slovensku je množstvo súkromných očných kliník, stačí si len vybrať. Očná klinika iClinic pôsobí na slovenskom trhu už 15 rokov a počas svojej existencie zoperovala niekoľko desiatok tisíc pacientov a investovala do technologického vybavenia svojich pobočiek niekoľko miliónov eur. Jej cieľom je poskytnúť pacientom kvalitný zdravotnícky personál a najmodernejšie prístrojové vybavenie, vďaka ktorému vie ponúknuť rôzne typy operačných metód na rôzne diagnózy. Vďaka týmto špičkovým laserovým prístrojom sú v súčasnosti operácie už veľmi rýchle, bez bolesti, s minimálnymi rizikami a krátkym obdobím rekonvalescencie.

V súčasnosti existujú rôzne operačné metódy. O tom, aká metóda je pre pacienta najvhodnejšia, rozhoduje lekár. Urobí tak na základe vyhodnotenia výsledkov komplexného predoperačného vyšetrenia zraku, vďaka ktorému môže identifikovať aj iný zrakový problém, prípadne odhaliť nejaké ďalšie skryté ochorenia, o ktorých pacient nemusel vôbec vedieť.

Ako príklad môže poslúžiť napríklad situácia, keď pacient príde do očnej kliniky s tým, že sa chce zbaviť krátkozrakosti. Lekár však môže počas vyšetrenia napríklad zistiť, že sa pacientovi začína zakaľovať šošovka, čo znamená, že mu začína šedý zákal. Vtedy mu odporučí napríklad operačnú metódu s názvom PRELEX, ktorá okrem krátkozrakosti súbežne rieši aj šedý zákal. Ak použije trifokálnu šošovku, pacientovi takto zabezpečí dokonca kvalitné videnie na všetky vzdialenosti – do diaľky, do blízka, aj na strednú vzdialenosť (napr. práca s počítačom a podobne).

Typy operačných metód pre jednotlivé diagnózy:

• Krátkozrakosť – CLEAR (svetová novinka), ReLEx SMILE 3D; Z-Lasik; Z-Lasik Premium

• Ďalekozrakosť – PRELEX, Z-Lasik, Z-Lasik Premium

• Presbyopia – FEMTO Z-Prelex, PRELEX

Katarakta – FEMTO Z-Katarakta; FEMTO Z-Prelex

• Astigmatizmus – CLEAR (svetová novinka), ReLEx SMILE 3D, Z-Lasik Z 3D; Z-Lasik Premium

Výhody laserovej operácie očí spoznáte po zákroku veľmi rýchlo

Ak by sme mali vyzdvihnúť tie najpodstatnejšie výhody laserovej operácie v porovnaní s nosením kontaktných šošoviek či dioptrických okuliarov, boli by to nasledovné:

✓ Trvalá korekcia zraku – laserová operácia zrakovú chybu odstraňuje, zatiaľ čo šošovky či okuliare ju len korigujú.

✓ Dokáže vyriešiť viacero očných chýb naraz – napríklad aplikovaním umelej multifokálnej, respektíve trifokálnej šošovky, ktorá sa vymení za vašu pôvodnú šošovku, je možné naraz vyriešiť všetky vaše dioptrické chyby (či už ide o horšie videnie do diaľky, do blízka, alebo aj na strednú vzdialenosť), ako aj odstrániť riziko vzniku šedého zákalu.

✓ Neporovnateľné pohodlie pri vašich dennodenných činnostiach, či už v práci, doma, alebo pri športovaní. Nosenie okuliarov je celkom nepraktické, nezriedka ich človek niekde zabudne alebo si ich poškodí. Pre niektoré aktivity alebo typy športov nie sú dokonca vôbec vhodné. Praktickejšie sú v tomto prípade kontaktné šošovky, avšak aj tie majú určité obmedzenia. Po absolvovaní operácie viete spravidla už krátky čas po zákroku robiť všetky, respektíve väčšinu aktivít bez akéhokoľvek obmedzenia.

✓ Jednorazová investícia bez ďalších dodatočných nákladov. Na prvý pohľad sa môže zdať niekomu cena vysoká, avšak z dlhodobého hľadiska sa vám táto investícia nielenže vráti, ale sa aj vyplatí. Za kvalitné okuliarové rámy a sklá zaplatíte častokrát aj stovky eur a je veľmi pravdepodobné, že vám nevydržia celý život. Často sa tiež stáva, že svoje okuliare počas nosenia poškodíte, alebo sa jednoducho len opotrebujú, alebo ich stratíte. Po čase sa vám môže zmeniť aj číslo dioptrií, takže si musíte vymeniť sklá, a to tiež nie je lacná záležitosť. Pokiaľ ide o kontaktné šošovky, na prvý pohľad sa môžu zdať v porovnaní ako lacnejší variant. Avšak, keďže ich musíte počas života stále dokupovať, v konečnom dôsledku sa z dlhodobého hľadiska laserová operácia oplatí najviac. Okrem toho, býva skôr pravidlom než výnimkou, že človek približne po 40. roku života začína potrebovať už aj okuliare na čítanie. V kalkulačke úspor si môžete vypočítať približnú výšku ročných nákladov na dioptrické okuliare či kontaktné šošovky. Možno vás prekvapí, koľko počas života usporíte, keď si zrakové problémy vyriešite vhodnou laserovou operáciou.

✓ Financovanie na splátky – ceny za operáciu očí sa nemusíte báť. Očná klinika iClinic ponúka svojim klientom platbu za zákrok aj na splátky. Vďaka tomu, že si financovanie rozložíte v čase do viacerých splátok, sa vyhnete jednorazovému výdavku.