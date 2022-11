Smutné následky konfliktu v Sýrii: Najviac trpia nevinné deti! Pri týchto správach rodičom pukne srdce

Počet detí, ktoré na severovýchode Sýrie trpia podvýživou, sa za posledných šesť mesiacov zvýšil o 150 percent. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom to predstavuje nárast o 10.000 maloletých. Vo štvrtok to uviedla humanitárna organizácia Save The Children (Zachráňte deti).

TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Podvýživa ohrozuje životy detí. Chudoba a neschopnosť dovoliť si dostatočnú stravu je hlavným dôvodom, prečo počet podvyživených detí narastá," uviedla organizácia. Od začiatku vojny v Sýrii v roku 2011 sa táto ázijská krajina zmieta v doposiaľ najhoršej ekonomickej kríze. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že až 90 percent z 18 miliónov obyvateľov Sýrie žije pod hranicou chudoby. Okrem konfliktu krajinu negatívne poznačila aj pandémia koronavírusu a zrútenie finančného trhu v susednom Libanone. "Zatiaľ čo priemerný príjem rodín sa nezmenil, ceny potravín vyleteli medzi rokmi 2019 a 2021 o 800 percent. Aj v roku 2022 naďalej stúpajú," upozornila organizácia.