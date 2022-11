Lengvarský priznal, že v prípade krajnej núdze má tvrdú páku na lekárov: To sa im nebude páčiť!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by chcel požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) uzavrieť na budúci týždeň. O memorande je ochotný diskutovať. Rezort sa tiež snaží pripraviť variantné riešenia, a to najmä v platoch.

Minister predpokladá, že sa so šéfom lekárskych odborárov Petrom Visolajským stretne v pondelok (14. 11.). Očakáva od neho výhrady ku konkrétnym bodom memoranda, keďže doteraz dostali k nemu len všeobecnú odpoveď. "Samozrejme, sme pripravení o tom diskutovať," podotkol. Lengvarský potvrdil, že k požiadavkám LOZ je pripravený stretnúť sa aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

Šéf rezortu zdravotníctva verí, že v prípade platov dôjde k dohode, pretože Visolajský bol o nich rokovať s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO). "K dohode nedošlo, pripravujú sa nejaké ďalšie varianty, tak uvidíme, aký bude postoj ministerstva financií," poznamenal Lengvarský. Myslí si, že sa s lekármi dohodne na predstavenej sume zvýšenia platov.

Ak by k dohode s LOZ nedošlo a lekári by výpovede podali, Lengvarský ubezpečil, že urgentná zdravotná starostlivosť fungovať bude. "Verím tomu, že k tejto situácii nedôjde. Pokiaľ by došlo, budeme riešiť, akým spôsobom poskytnúť zdravotnú starostlivosť tak, aby to pacient čo najmenej pocítil," skonštatoval minister. Na budúci týždeň tiež chce mať stretnutie s riaditeľmi nemocníc, kde vyhodnotia situáciu regionálne.

Rezort zdravotníctva môže tiež vyhlásiť hospodársku mobilizáciu, čím by zabránil lekárom odísť. Je to podľa Lengvarského jedna z možností. "Ja by som k nej nerád pristúpil, lebo sme videli jej efekt pri covide," poukázal. Zároveň dodal, že je veľa alternatív, ako sa dá mobilizácii vyhnúť, a rezort nechce ísť "takýmto silovým smerom".

LOZ tento týždeň informovalo, že návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši ich osem požiadaviek. Materiál podľa Visolajského vládu k ničomu nezaväzuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa.