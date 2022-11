Nečakaný objav zaskočil aj samotných vedcov: Najstarší nápis v hláskovej abecede našli na...

Foto

Vedci objavili predmet so zatiaľ najstarším známym nápisom v hláskovej abecede. Ide o hrebeň na vyčesávanie vší z vlasov, ktorý sa datuje do doby bronzovej – bol vyrobený okolo roku 1700 pred n. l. V stredu to uviedli vedci z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme (HUJI). TASR správu prevzala z denníka The Guardian.