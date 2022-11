Malí bojovníci čakajú na vašu podporu

Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí spúšťa značka Pampers s OZ malíček kampaň na nákup špeciálnych podložiek do inkubátorov.

Pred štrnástimi rokmi sa stal 17. november Svetovým dňom predčasne narodených detí. Zvýšilo sa ním povedomie o problematike predčasných pôrodov a o tom, akou životnou skúškou sú pre rodičov a bábätká, ktoré sa s predstihom dostali na tento svet. Na narodenie predčasne narodeného dieťaťa sa totiž pripraviť nedá. A je to obrovský šok, keď musia rodičia vstúpiť do neznámeho sveta plného pípajúcich strojov a nezodpovedaných otázok. Celosvetovo sa narodí predčasne už každé desiate dieťa. Na Slovensku síce máme lepšie čísla, ale to hlavne vďaka vynikajúcej starostlivosti gynekológov a neonatológov.

Rodičovské objatie je tá najlepšia terapia

Keď sa rodičom narodí bábätko neočakávane skoro, podľa zistení má zásadný význam v tomto období práve láskyplný dotyk. Výrazne pomáha pri zdravom vývine dieťatka, na čo upozorňuje aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si pripomíname 17. novembra. Tento rok sa spojil s myšlienkou, že rodičovské objatie je tá najúčinnejšia terapia. ,,Preto sa snažíme prostredníctvom našich aktivít zabezpečiť predčasniatkam také prostredie, aby im čo najviac pomohlo v ich vývoji. Aby sa čo najskôr a v čo najlepšej kondícii dostali do náručia svojich rodičov,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček, ktoré už jedenásť rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku.

Inkubátor – prechodný domov predčasniatok

Predčasne narodené deti sa po narodení zvyčajne vkladajú do inkubátorov, ktoré im vytvárajú potrebné podmienky na ich ďalší vývin, udržiava sa v nich aj stabilná teplota a vlhkosť. Dieťatko je zároveň napojené na niekoľko monitorov, ktoré kontrolujú jeho životné funkcie. Z inkubátora sa teda pre predčasniatka stáva prechodný domov, ktorý opúšťajú až keď sú dostatočne silné, preto potrebujú pokoj a pohodlie. ,,Potrebujú dostatok spánku, ktorý má vo všeobecnosti liečivé účinky. V prípade predčasne narodených detí to platí viacnásobne, pretože tieto bábätká prídu na svet krehké a svoj boj o život a zdravie musia zvládať v čase, keď ešte mali byť chránené v bezpečí tela svojej mamy a vyvíjať sa v rámci fyziologických podmienok,“ zdôrazňuje význam spánku u detí narodených pred ukončeným 36. týždňom Ľubica Kaiserová.

Rodičia trpia pocitom bezmocnosti

Aby predčasne narodené deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie, k tomu výrazne napomáha technické vybavenie neonatologických oddelení na Slovensku. ,,Z našich prieskumov vieme, že zhruba 60 % rodičov predčasniatok má pocit bezmocnosti a trápi ich to, že nemajú kontrolu nad tým, čo sa deje s ich dieťatkom. Snažíme sa preto prispievať k tomu, aby bolo o ich ratolesti čo najlepšie postarané a pravidelne podporujeme materiálne vybavenie týchto oddelení,“ hovorí Denisa Žideková, Brand Manager Pampers, Procter & Gamble. Značka Pampers navyše dlhodobo prispieva aj k pokojnému spánku predčasniatok, a to nielen svojimi extra jemnými plienočkami Pampers Preemies určenými pre najzraniteľnejšie detičky od 500 do 2300 gramov.

Každý z nás môže podporiť predčasniatka

Značka Pampers s OZ malíček opäť spojili sily a vyzývajú verejnosť k podpore predčasniatok. Pomôcť môže každý formou nákupu výrobkov Pampers v obchodoch Tesco od 16. do 29. novembra 2022. Za každý nákup Pampers daruje 1 % na ,,neobedy s rukami“. Tieto špeciálne podložky do inkubátorov pre predčasniatka boli vyrobené práve na to, aby popri zdravotnej starostlivosti pomohli bábätkám v nemocniciach ,,dorásť“ až do náručia svojich rodičov. ,,Sme veľmi radi, že aj vďaka našim obchodom môžeme podať pomocnú ruku a podieľať sa na projekte, ktorý pomáha tým najzraniteľnejším. Je dôležité zlepšovať oddelenia predčasne narodených detí, aby aj bábätká, ktoré sa už nemôžu dočkať svojich rodičov, dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť,“ dodáva Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.