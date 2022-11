Posledný Klinec do rakvy vzťahu USA a Ruska: Peskov to povedal jasne, z tých slov mrazí!

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že vzťahy Moskvy s Washingtonom pravdepodobne zostanú na súčasnej úrovni bez ohľadu na výsledky volieb do amerického Kongresu. "Vzťahy sú a zatiaľ zostanú zlé," vyhlásil Peskov podľa agentúry AFP a dodal, že voľby do amerického Kongresu na nich "nemôžu v podstate nič zmeniť".

Peskov uviedol, že Kremeľ analyzuje informácie o výsledkoch hlasovania, ktoré z USA priebežne prichádzajú. Uznal, že tieto voľby sú dôležité, ale ich význam pre bilaterálne vzťahy a ich budúcnosť v krátkodobom a strednodobom horizonte "netreba zveličovať".

Na margo nových podozrení zo zasahovania Ruska do volieb v USA, Peskov povedal: "Už sme si na to tak zvykli, že si ich nevšímame". Voľby do amerického Kongresu sa konali v utorok. Po zatvorení všetkých volebných miestností - v stredu dopoludnia SEČ - sa začalo sčítavanie hlasov.

Podľa priebežných výsledkov televízie CNN majú republikáni a demokrati v 100-miestnom Senáte po 48 kresiel. Súčasný Senát je rozdelený v pomere 50:50 medzi obe politické strany. Rozhodujúci hlas má v tomto prípade viceprezidentka USA Kamala Harrisová.

V Snemovni reprezentantov – dolnej komore Kongresu – majú zatiaľ republikáni 198 kresiel a demokrati 178. Na jej ovládnutie treba 218 mandátov.