Alex sa v tehotenstve neskutočne zmenila: Pozrite sa, čo sa udialo s jej nosom!

Žena zaskočila internetových používateľov videom, v ktorom ukázala, ako sa jej nos trojnásobne zväčšil počas tehotenstva. Alex Jacobson zverejnila video na sociálnej sieti TikTok a bližšie opísala podrobnosti tohto mimoriadneho úkazu.

“Počas prvého tehotenstva som nemohla nosiť svoj svadobný prsteň. Celá som opuchla a môj nos vyzeral hrozne,” posťažovala sa a ukázala fotku seba na nemocničnom lôžku krátko po pôrode.

Prvých 30 týždňov druhého tehotenstva nezaznamenala žiadnu výraznú zmenu, informuje The Sun. Zdá sa, akoby to zakríkla. Následne pridala video, v ktorom upozornila na skutočnosť, že jej nos sa začína rozširovať. Alex nie je jediná, ktorá si prešla týmito problémami. Stovky žien sa v komentároch podelili so svojimi príbehmi a skúsenosťami. “Stalo sa mi to isté, keď som čakala svojich chlapcov,” napísala jedna zo žien. Alex sa zdôverila, že má dvoch synov. Ďalšia vysvetlila, že ide o spôsob, ako sa telo pripravuje na pôrod.