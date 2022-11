K Bahamám a Floride sa blíži silnejúca búrka Nicole: Američania vydali varovanie pred hurikánom!

K Bahamám a atlantickému pobrežiu americkej Floridy sa blíži tlaková níž Nicole, ktorá zosilnela na tropickú búrku. Na mnohých miestach boli vydané varovania pred hurikánom a pri benzínových pumpách a nákupných centrách sa tvoria rady, oznámila agentúra AP.

K Floride by mohla Nicole doraziť v stredu (9.11.) večer alebo vo štvrtok (10.11.) ráno ako hurikán prvej kategórie, ktorý sprevádza vietor s rýchlosťou do 153 kilometrov za hodinu. Juhozápadné pobrežie Floridy sa len spamätáva z následkov hurikánu Ian, ktorý oblasť zasiahol ako hurikán 4. kategórie v septembri. Podľa predpovedí by mohlo teraz silno pršať aj v tých častiach Floridy, ktoré postihli záplavy po údere hurikánu Ian.

Búrka mieri k severozápadu Baham a varovanie pred hurikánom bolo vydané pre ostrovy Abaco, Grand Bahama, Bimini a Berry Islands. Na ďalších ostrovoch platí výstraha pred tropickou búrkou. Na ostrove Great Abaco ľudia stoja v frontoch aby sa zásobili benzínom a potravinami, hotely zakrývajú okná doskami. Mnohí obyvatelia majú stále v pamäti skazu, ktorú priniesol v roku 2019 hurikán 5. kategórie Dorian.

Úradom robia starosti ľudia, ktorí prišli pri hurikáne Dorian o domovy a žijú teraz v mobilných domoch. Ohrození môžu byť tiež imigranti z provizórnych príbytkov rozkladajúcich sa na ploche 81 hektárov.