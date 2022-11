Sčítavanie hlasov po doplňujúcich voľbách do Kongresu: V Amerike to môže trvať celú večnosť!

Prvé predbežné výsledky utorkových doplňujúcich volieb do amerického Kongresu sa začnú zhromažďovať okolo 18.00 h miestneho času (0.00 h SEČ), keď sa zatvoria prvé volebné miestnosti. Sčítavanie hlasov v niektorých štátoch však môže trvať dni až týždne. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).

Denník upozorňuje na štáty New Hamsphire a Virgínia, ktoré volebné hlasy zvyčajne sčítavajú rýchlo a mohli by byť indikátorom pre celkové výsledky. Volebné miestnosti vo Virgínii sa zatvárajú o 19.00 h miestneho času (1.00 h SEČ) a v New Hampshire hodinu potom. Sčítavanie v kľúčových štátoch, ako napríklad Pensylvánia, môže trvať niekoľko dní. Voľby do Senátu za štát Georgia, ktoré môžu ovplyvniť celkové zloženie hornej komory Kongresu, sa môžu rozhodnúť až v decembrovom druhom kole volieb. V USA hlasujú vo voľbách do Kongresu: Republikáni sa snažia vydláždiť cestičku Trumpovi Americký Kongres tvoria dve komory - Senát a Snemovňa reprezentantov. V utorkových voľbách sa volí tretina (35) zo 100 senátorov (každý štát má dvoch senátorov) a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov (miesta sa delia podľa počtu obyvateľov jednotlivých štátov). Volebné obdobie senátorov je šesť rokov, pre členov Snemovne reprezentantov sú to dva roky. Republikáni sa v týchto voľbách usilujú získať v Kongrese väčšinu, ktorá by paralyzovala agendu demokratického prezidenta Joea Bidena na nasledujúce dva roky a pripravila potenciálnemu kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi návrat do Bieleho domu, pripomenula agentúra AFP. pokračovanie ‹ 1 2 ›