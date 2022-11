Pilotovi sa podarilo zachytiť priamo z kokpitu ohromný úkaz: Neskutočné nebeské divadlo!

Nebeské divadlo sa odohralo, keď si hurikán Ian prerazil svoju ničivú cestu cez Floridu. Ohromujúce fotografie ukázali moment, kedy pilot zachytil zo svojho kokpitu St Elmo's Fire, vzácny fenomén počasia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kapitán Airbusu Luis Andress letel v októbri z Miami do Denveru, keď narazil na ohromný úkaz. „Bolo úžasné vidieť fenomén St Elmo's Fire. Bola to taká šou,“ povedal pilot pre britský The Telegraph. „Bol som ohromený, pretože to bolo prvýkrát, čo som ich videl s takou intenzitou,“ dodáva.

St Elmo's Fire, tiež známy ako Witchfire alebo Witch's Fire, vzniká, keď sa atmosféra nabije a medzi objektom a vzduchom okolo neho sa vytvorí elektrický výboj plazmy. To sa môže stať lietadlám letiacim cez silne nabitú oblohu. Tento jav je pomenovaný po svätom Erazmovi z Formie, tiež známom ako svätý Elmo, patrónovi námorníkov.

Hurikán Ian na Floride spôsobil škody za viac ako 50 miliárd dolárov. Bol to veľký a ničivý atlantický hurikán 4. kategórie, ktorý bol najsmrteľnejším, ktorý zasiahol štát Florida od hurikánu na Sviatok práce v roku 1935. Spôsobil rozsiahle škody na západe Kuby a juhovýchode Spojených štátov amerických, najmä v štátoch Florida a Južná Karolína.

Ohromné no i desivé zábery nájdete v našej fotogalérii.