Mikulcov rezort podpísal memorandum s mimovládkami: Podľa ministerstva vnútra sa spolupráca zlepšuje

Spoluprácu Ministerstva vnútra (MV) SR a 11 najväčších mimovládnych neziskových organizácií (MNO) upraví spoločné memorandum. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ho v utorok (8.11.) podpísal so zástupcami neziskoviek na konferencii zástupcov MNO a občianskej spoločnosti s názvom Na spolupráci záleží.

Úlohu mimovládnych organizácií pri zvládaní posledných kríz ocenil na podujatí okrem ministra vnútra aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Mikulec považuje memorandum za vyvrcholenie skúseností z posledných dvoch rokov. "Ukazuje sa už dnes, pri zvládaní krízy s nelegálnou migráciou, že procesy a spolupráca s neziskovým sektorom a MNO je oveľa lepšia, ako tomu bolo v minulosti," skonštatoval. Memorandum podpísali napríklad zástupcovia organizácie Človek v ohrození, Slovenskej katolíckej charity, Slovenského Červeného kríža, Slovenského skautingu či IPčka.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač dodal, že partnerstvo vlády a mimovládnych organizácií je prínosom pre obe strany. "To, že neziskové organizácie nastupujú v prvej vlne krízy, je scenár, ktorý sa používa v množstve krajín. Základný posun, ku ktorému teraz prišlo, je, že sme sa dohodli na tom, ako to bude spolu fungovať, ako to bude koordinované, kto, kedy a čo bude napĺňať," priblížil.