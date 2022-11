Ocitne sa doživotne odsúdený Černák na slobode? Banskobystrický boss možno opustí basu: Má kam ísť!

Štyri mesiace chýbajú do lehoty stanovenej zákonom, keď súd môže rozhodovať o priepustke na slobodu pre Mikuláša Černáka, bossa banskobystrického podsvetia. Hlavnou podmienkou je dobré správanie počas pobytu za mrežami a verdikt psychológa o predpoklade jeho resocializácie.

Šancu na prepustenie však výrazne zvyšuje aj jasne určené miesto, kam po odchode z väzenia zamieri. Mnohonásobný vrah by sa podľa informácií týždenníka Plus 7 dní mohol po odpykaní si 25-ročného trestu z pôvodne doživotného vrátiť do zrekonštruovaného rodičovského domu v Telgárte v okrese Brezno, na ktorom sa v ostatnom čase horúčkovito pracovalo.

„Ak má prichystané ubytovanie, to mu len pomôže. Veľmi dôležité je, aby vedel súdu preukázať, že neostane na ulici a bude mať aj z čoho žiť. Lebo keby nemal kam ísť, aký by bol predpoklad, že sa rýchlo nedostane zase na šikmú plochu?“ vysvetľuje advokátka Eva Mišíková, ktorá ako prokurátorka sama pracovala na prípadoch spáchaných černákovcami a pričinila sa o odsúdenie Černáka za vraždu poľského milionára Szymaneka, hoci v pôvodnom konaní bol v tejto veci oslobodený.

„Som presvedčená o tom, že keby Černák žil v iných časoch, aj by viedol iný život. Bosa z neho spravila spoločnosť. Nadobudol pocit, že je všemocný. No predsa len - on nezastrelil dieťa ako niekto iný. Treba si uvedomiť, že odsedieť si dvadsaťpäť rokov vo väzení je veľmi tvrdý trest. To si my zvonka nevieme ani predstaviť,“ uviedla pre Plus 7 dní Mišíková s tým, že sledovala, ako sa Černák časom menil. „Mám pocit, že dnes je mentálne niekde inde. Vie si ľahko spočítať, či sa mu oplatí čo i len jediný prešľap. Lebo potom by šiel okamžite naspäť do basy. Prepustenie v prípade doživotného trestu je len podmienečné,“ doplnila.