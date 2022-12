Milujeme ich, aj keď sú ich chlpy všade: 5 užitočných trikov ako udržať čistý domov, ak máte psa

Všetci milovníci psov vedia, aké otravné môžu byť otravné chlpy, ale po týchto šikovných trikoch môže byť vaša pohovka ako nová. Ray Jones, odborník na pohovky u predajcu interiérov, sa podelil o päť jednoduchých tipov na čistenie a odstránenie chlpov domácich zvierat a zbavenie sa pachov spôsobených vašim chlpáčom.

Odstránenie zvieracích chlpov z pohoviek môže byť nepríjemná práca, ale so správnym know-how je to rýchle a jednoduché, píše portál The Sun. Ak sa chcete úplne vyhnúť tomu, aby sa vám chlpy na pohovke robili, najlepšie je preventívne prikryť miesta, ktoré má váš miláčik najradšej, dekou. V prípade, že tento spôsob pre vás nie je vhodný, prinášame vám užitočné tipy.

Obliečky zo sušičky



Rayov tip číslo jedna vás sotva bude stáť cent – ​​pretože všetko, čo budete potrebovať, sú obliečky do sušičky. "Presunutie plachty zo sušičky na pohovku môže pomôcť zachytiť chlpy domácich zvierat vďaka statickým, absorbujúcim vlastnostiam obliečok," povedal špecialista na pohovky. Na tomto triku je skvelé to, že okrem odstraňovania chĺpkov a nahromadeného prachu zanechávate za sebou aj jemne voňavú stopu, takže vaša pohovka bude pôsobiť sviežo.

Obyčajný vysávač



Pri čistení koberca alebo nábytku použite vysávač, ktorý je špeciálne navrhnutý na zbieranie chlpov domácich zvierat a pracujte s ním vo viacerých smeroch, aby ste uvoľnili všetky nepoddajné chlpy, ktoré sú zapichnuté v čalúnení. "Nezabudnite zložiť spodné vankúše, ramená a bočnice, aby vaša pohovka bola skutočne čistá,“ pripomína Ray.