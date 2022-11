Ako zarábať na kryptomenách, keď ich cena nerastie?

Už niekoľko mesiacov sa trh s kryptomenami nehýbe. Napriek tomu existujú investori, ktorí zarábajú aj počas trhového bezvetria. Ako je to možné?

Keď investujete do podielových fondov, komodít alebo kryptomien, chcete kupovať, keď je cena nízka, akoby vo výpredaji a predávate, keď je cena vysoko.

Na trhu kryptomien je však posledné štyri mesiace až priveľký kľud a ceny sa nehýbu. Preto hodnota vašej investície ostáva na rovnakej úrovni ako v čase, keď ste nakúpili. Dá sa v takejto situácii vôbec na krypte zarobiť?

Odpoveď je kladná: Áno, dá sa. Musíte však zmeniť spôsob zarábania na kryptomenových investíciách. Jednou z najpopulárnejších možností je staking.

Potenciál zhodnotenia od päť percent ročne

„Ak vlastníte kryptomeny, ktoré sa dajú stakeovať, môžete s nimi docieliť príjem päť až sedem percent ročne,“ hovorí Juraj Forgács, CEO a zakladateľ Fumbi, úspešnej slovenskej spoločnosti, ktorá je lídrom v investovaní do kryptomien s už viac ako 100 000 klientmi nielen zo Slovenska. „Na to však ako investor potrebujete technickú pomoc, bez nej by to bolo pomerne ťažké. Aj preto sme prišli s novým produktom, ktorým je Fumbi Staking Portfólio.“

Ničnerobenie s odmenou

Najskôr si však povedzme, o čo pri stakingu vlastne ide. Podobne ako pri známejšom ťažení bitcoinu sa podieľate na overovaní platieb na blockchaine. Vďaka overovaciemu mechanizmu nazývanému proof-of-stake, získavate za túto činnosť odmenu v danej kryptomene. Veľkosť odmeny pritom závisí od množstva kryptomeny, ktorú stakeujete. Pri stakingu vaše kryptomeny nikomu nepožičiavate a nestrácate nad nimi kontrolu. Preto sa jedná o pomerne bezpečný spôsob pasívneho príjmu kryptomien.

Staking bez poplatkov a bezpečne

Nie každá kryptomena sa však dá stakeovať. Vo Fumbi Staking Portfóliu jedným vkladom od 50 eur nakúpite až 10 kryptomien, ktoré stakujete. Odmeny môžu dosiahnuť výšku v priemere od 5 do 7 percent ročne a pripisujú sa vám každý týždeň. Pri investovaní do Fumbi Staking Portfólia neplatíte žiadne vstupné ani ročné poplatky. Kryptomeny vo Fumbi Staking Portfóliu sú špeciálne vyberané tak, aby mali v budúcnosti potenciál narásť na hodnote.

Nízke ceny prajú trpezlivým

O rok vstúpi do účinnosti nová európska legislatíva a s ňou sa spájajú očakávania výrazného nárastu cien kryptomien, ktoré sa stanú bežnou súčasťou našich životov. Preto pre investora môže byť zaujímavé nakúpiť kryptomeny práve teraz, keď je ich cena nižšie a dlhodobo ich držať. Ak kryptomeny naplnia svoj potenciál môžu byť vynikajúcou formou ochrany vášho majetku pred vysokou infláciou.

„Samozrejme, ako ku každej investícii, tak aj k investovaniu do kryptomien treba pristupovať zodpovedne. Kryptomeny patria k rizikovejším aktívam, a preto nie je vhodné investovať do nich priveľkú časť svojich úspor. V portfóliu zodpovedného investora by však pre svoj potenciál rastu nemali chýbať,“ hovorí o riziku, ktoré je spojené s každou investíciou, Juraj Forgács.

