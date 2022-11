Zrušia sa kontroly na hraniciach s Českom? Rakušan pozná odpoveď: Bude to takto!

Kontroly na česko-slovenských hraniciach podľa ministra vnútra Víta Rakušan (STAN) teraz kvôli migrantom zrušiť nemožno, čakacie doby dopravcov by sa ale mohli skrátiť. Minister to dnes povedal novinárom v súvislosti s nočnou blokádou jedného z hraničných priechodov slovenskými autodopravcami.

"Ja si skutočne pri týchto číslach, ktoré stále máme, neviem predstaviť, že by teraz rýchlo Česká republika povedala, že tie kontroly na hraniciach končia," uviedol Rakušan. Česká polícia od znovuzavedenia kontrol na hraniciach so Slovenskom zaistila v celej krajine 8840 ľudí pri nelegálnej migrácii a 91 prevádzačov. Podmienky na vstup do ČR nesplnilo 1587 ľudí, na Slovensko vrátila 2841 ľudí.

"Hľadajme teraz spôsoby, ako uľahčiť dopravcom, ako uľahčiť a zjednodušiť čakacie doby," povedal Rakušan. "Snažíme sa budovať ďalšie odbavovacie pruhy na hraniciach aj pre dopravcov ako takých," dodal.

Situáciu chce Rakušan riešiť so svojím slovenským náprotivkom Romanom Mikulcom, v pláne sú aj rokovania premiérov oboch krajín okrem iného kvôli napĺňaniu dohôd o spätnom preberaní utečencov. Rakušan uviedol, že v tejto súvislosti rokoval aj s albánskymi predstaviteľmi, je ochotný pomôcť posilniť kontroly na balkánskych hraniciach.