Žene sa posmievali pre postihnutie, ona však všetkým vytrela zrak: Stala sa úspešnou modelkou!

Žena, ktorej sa na internátnej škole vysmievali z jej krivých nôh, dokázala svojim kritikom, že si zaslúži omnoho viac. Zizipho Soldat sa narodila so syndrómom fokomélie – zriedkavým stavom, ktorý môže spôsobiť extrémne malformácie končatín. Vrodená chyba zabránila úplnému vyformovaniu jej ľavej ruky a spôsobila, že jej ľavá noha je výrazne kratšia ako pravá.

27-ročná žena z Johannesburgu v Juhoafrickej republike sa predtým obávala, ako jej postihnutie ovplyvní jej budúcnosť. Ale potom, čo ako dvadsaťročná začala uverejňovať na Instagrame svoje fotografie, získala veľkú podporu, píše portál Daily Star. Zizipho prezradila, že už ako dieťa vedela, že je iná.

„Keď som išla do školy a začala som hovoriť po anglicky, začala som robiť svoj vlastný výskum a zisťovať viac o svojom stave,“ vysvetľuje. Vtedy snívala o tom, aké by to bolo, keby bola normálna a mohla žiť v bežnom svete. Keďže nebola z bohatej rodiny, musela o svojom zdraví získavať informácie po vlastnej osi, na fyzioterapeutov a iných odborník skrátka peniaze nemali.

Pre mladé dievča to rozhodne nebolo ľahké, priznáva: „Trvalo mi večnosť, kým som si našla priateľov, každú noc som plakala." Mama Miranda Soldat (46) mala dcéru Zizipho, keď mala len 22 rokov. Zizipho vychovala jej stará mama a vo veku šiestich rokov ju poslali do internátnej školy. Na internátnu školu dievčina nemá dobré spomienky. „Bolo to pre mňa ako väzenie. Cítila som sa tak sama. Tým, že som bola tak šikanovaná, fyzicky aj emocionálne, jednoducho som sa nedokázala brániť,“ hovorí s odstupom času. U Zizipho sa vyvinula úzkosť a depresia, keď sa snažila vyrovnať s krutými posmeškami. A jej nízka sebadôvera znamenala, že si nedokázala predstaviť, že by bola v budúcnosti úspešná. Život s ňou ale mal iné plány.