Obrovský požiar vedľa najvyššej budovy sveta: Mrakodrap zachvátili plamene

Mrakodrap, kde oheň vypukol, je súčasťou zoskupenia budov s názvom 8 Boulevard Walk, ktoré prevádzkuje štátna developerská spoločnosť Emaar Properties (Imár al-Akáríja).

Dubajská polícia, oddiel civilnej obrany, developerská spoločnosť a ani tlačový úrad mesta Dubaj sa k požiaru bezprostredne nevyjadrili.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq