Voľby do Kongresu sa blížia: Rozhodujúci deň pre americkú demokraciu, uviedol Biden

Utorkové voľby do Kongresu budú "rozhodujúcim" momentom pre budúcnosť americkej demokracie. Povedal to dnes americký prezident Joe Biden na veľkom predvolebnom mítingu vo Filadelfii.

"Na hlasovacom lístku je doslova demokracia. Je to rozhodujúca chvíľa pre národ a my všetci by sme mali hovoriť jedným hlasom," vyhlásil prezident, ktorý prišiel do Filadelfie podporiť demokratických kandidátov v štáte Pensylvánia, ktorý môže byť kľúčový pre výsledok volieb. V nich ide o to, či Kongres ovládnu republikáni.

Republikánskych kandidátov plánuje tiež v Pensylvánii osobne podporiť Bidenov predchodca v prezidentskej funkcii Donald Trump. Voliči budú v mnohých štátoch tiež vyberať guvernérov a hlasovať v miestnych referendách.

Už pred Bidenom dnes hovoril o ohrození demokracie na predvolebnom zhromaždení v Pittsburghu ďalší bývalý prezident Barack Obama. Ovládnutie Kongresu USA republikánmi by znamenalo hrozbu pre právo na potrat, pre sociálne zabezpečenie aj pre samotnú demokraciu, varoval.