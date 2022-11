Chlapca (8) napadla kobra, malo to nezvyčajný spád: Had ho nezabil, prišiel pravý opak!

Iba 8-ročný chlapec vlastnoručne zabil kobru, ktorá sa mu obmotala okolo ruky a zaryla do nej svoje jedovaté zuby. Chlapca, známeho ako Deepak, zviera napadlo v pondelok v dedine Pandarpadh, ktorá sa nachádza v indickom regióne Chhattisgarh.

Incident sa odohral, keď sa Deepak hral v blízkosti svojho domova. Hada sa snažil všetkými silami zo seba striasť. Po niekoľkých beznádejných pokusoch sa doň zahryzol, čím ho úspešne usmrtil. “Had sa mi obtočil okolo ruky a uhryzol ma. Bola to nesmierna bolesť. Keďže som ho zo seba nevedel striasť, zahryzol som sa doň dvakrát tak silno. Všetko sa stalo v priebehu pár sekúnd,“ uviedol pre portál The New Indian Express.

Ako informuje Daily Mail, uhryznutia hadom sú v Indii pomerne bežná záležitosť. Štúdia z minulého týždňa odhalila šokujúcu štatistiku. Viac ako 85-percent úmrtí spojených s uhryznutím hadom sa v roku 2019 udialo práve v Indii.

Ustráchaní rodičia chlapca ihneď vzali do nemocnice, kde sa zotavil. Doktori prišli na zaujímavé zistenie. Chlapec vďačí za život faktu, že kobra doňho vôbec nevpustila jed. Takéto uhryznutia sú bežné u dospelých hadov, ktorí majú plnú kontrolu nad vypúšťaním jedu zo svojich žliaz. Hady jed používajú na usmrtenie koristi. Uhryznutie bez použitia jedu slúži na zastrašenie.