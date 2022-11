Namiesto hackerov len hanba! Poslanec povedal, ako odstavil parlament: Podvedomé zapájanie kábla

Schôdza Národnej rady (NR) SR, ktorú minulý týždeň prerušili pre kybernetický incident, bude pokračovať v utorok 8. novembra od 9.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na tlačovej konferencii. Dodal, že v tejto súvislosti už podali trestné oznámenie a polícia vyšetruje, či incident spôsobila nedbanlivosť alebo úmysel.

"Je tam trestné oznámenie, polícia to vyšetrí," podčiarkol Kollár. Uvidí sa, či pôjde o priestupok, trestný čin a aký bude ďalší postup. Podľa jeho slov incident spôsobil jeden z poslancov, nechcel však povedať meno ani to, či je z koalície alebo opozície. K problému došlo v miestnosti kultúrneho výboru. Z jeho pohľadu však nešlo o úmysel.

Incident spôsobil poslanec Róbert Halák (OĽANO), upozornil na to portál Noviny Plus, Halák to potvrdil pre TASR. Tvrdí, že nešlo o úmysel, a chybu si priznal. Keďže si všimol odpojený voľný kábel, chcel ho zapojiť.

"Nevidel som to celé, videl som, že je voľný kábel, podvedome som ho zapojil počas diskusie s kolegami. Vôbec som si neuvedomil, že som uzavrel nejaký okruh. Zavrel som skrinku a vôbec som to neriešil," povedal pre TASR. Doplnil, že v tejto súvislosti bol vypovedať ešte v piatok (28. 10.) na polícii. Vyvodenie zodpovednosti od neho zatiaľ klub OĽANO nežiadal.

Šéf parlamentu priblížil, že problém sa začal o 10.43 h vo štvrtok (27. 10.), teda ešte pred hlasovaním, a následne začali kolabovať jednotlivé systémy. "Vo vnútornom segmente počítačovej siete bola identifikovaná nadmerná neželaná komunikácia. Prejavovalo sa to vysokým zaťažením systémových zdrojov na úrovni CPÚ na jednotlivých počítačoch," uviedol Kollár a priblížil ďalšie technické parametre incidentu.