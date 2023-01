Týchto 7 bežných návykov ničí váš mozog: Ako sa oň lepšie starať? Expertka má jednoduché rady

Dobrá kondícia a zdravie nášho mozgu sú životne dôležité faktory a ovplyvňujú všetko, čo v živote robíme. Od našej produktivity a myšlienok až po pamäť a koordinačné schopnosti, mozog nám skutočne vládne.

Náš životný štýl zohráva obrovskú úlohu v tom, ako funguje náš mozog, mnohí ľudia však majú viacero každodenných návykov, ktoré naň majú negatívny vplyv. Píše o tom The Sun. Profesorka neurológie Hana Burianová vysvetlila, aké návyky znižujú nervovú plasticitu a zvyšujú pravdepodobnosť demencie či iných rizík.

1. Príliš málo pohybu

Nedostatok pohybu "vedie k zlej cirkulácii a slabému okysličovaniu, dysregulácii hormónov a neurotransmiterov, rýchlejšiemu starnutiu a predispozícii k demencii“. Burianová má však dobrú radu. V ideálnom prípade by sme sa mali postaviť či prejsť pár krokov každú polhodinu. "Malo by to byť dokopy aspoň 15 minút za hodinu,“ radí expertka.

Pokiaľ ide o cvičenie v ideálnom prípade potrebujeme aspoň 30 minút ľahkého až stredného cvičenia denne alebo aspoň 15 minút cvičenia s vysokou intenzitou denne.