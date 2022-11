Od jadrovej apokalypsy nás delí 5 krokov: Toto sa stane, keď sa Putin rozhodne vraždiť!

Svet dospel až k desivému momentu, keď si kladie predtým nevídanú otázku: Rozhodne sa Vladimir Putin vypustiť prvú jadrovú zbraň? Rusko sa divoko vyhráža svetu, zatiaľ čo na Ukrajine čelí potupným porážkam.

Ak bude Putin zahnaný do kúta, mohol by sa uchýliť k použitiu jadrových zbraní. Píše o tom The Sun. Tie vo vojne neboli použité, odkedy USA zhodili dve bomby na Japonsko, aby ukončili druhú svetovú vojnu.

Použitie takejto zbrane musí najskôr podpísať samotný Putin, príkaz následne putuje vojenským velením a na konci je jeho realizácia. Objavili sa informácie, že od vydania rozkazu k realizácii môže uplynúť len 10 minút.

Ako by sme sa dostali od Putinovho rozhodnutia použiť smrtiacu zbraň k tomu, aby ruské sily skutočne odpálili bombu? Existuje 5 krokov.

PRVÝ KROK: Putin sa rozhodne

Putin je ten, kto musí uviesť do pohybu škrípajúce kolesá ruského štátu, aby sa začal jadrový útok. Výkonný príkaz z roku 2020 odhaľuje okolnosti, za ktorých by mohla Moskva použiť jadrové zbrane ako prostriedok na „odstrašenie“.