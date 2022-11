Aj takto môže vyzerať budúcnosť: Lietajúce autá už má ľudstvo na dosah! Čo ešte chýba k skutočnosti?

Už roky počúvame plány automobilových nadšencov o tom, ako by bolo možné dopravu zjednodušiť. Liekom na mnohé problémy by mohli byť lietajúce autá.

A hoci je dobrých nápadov na svete už mnoho, len máloktorý ponúka model, ktorý by sa jednoducho vzniesol do vzduchu a zobral vás tam, kam práve potrebujete. S jednoduchým riešením lietajúceho auta prišli návrhári spoločnosti Alef Aeronautics v kalifornskom San Mateu. Ich plne elektrický voz s názvom Alef Model A je podľa nich skutočným lietajúcim autom na rozdiel od mnohých predchádzajúcich návrhov.

Bez rozbehu



Doterajšie modely lietajúcich áut potrebovali na štart rozbehovú plochu. Jim Dukhovny, zakladateľ firmy Alef Aero­nautics, však prezradil, že skutočné lietajúce auto by malo riešiť základný problém každého vodiča. Tým je možnosť uniknúť zápcham či prekonávať prekážky. To bol dôvod, pre ktorý sa rozhodli, že ich model bude štartovať vertikálne, následne sa vo vzduchu otočí a poletí vybraným smerom. Pre vodiča by to znamenalo, že ak sa pred ním na ceste objaví prekážka, ktorú nemôže obísť, mohol by aj v zápche vzlietnuť a pokračovať v ceste.

Osem vrtúľ



Konštrukcia auta je tiež netypická. Namiesto klasického motora ho poháňa osem vrtúľ a karoséria pre efektívnejšie prúdenie vzduchu za letu je dierovaná. Kabína bude mať podobu akejsi závesnej bubliny, ktorá sa môže nakloniť podľa potreby až o 90 stupňov. Vrch auta tak pri lete bude smerovať vpred, pričom lietajúce auto by malo dosahovať letovú rýchlosť až 400 kilometrov za hodinu.Predbežná cena je určená na 300 000 eur, výrobca však sľubuje, že v roku 2030 ponúkne aj lacnejší model, ktorý bude dostupný širokej verejnosti.