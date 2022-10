Aufrichtová neobhájila post starostky Starého mesta: Novému vedeniu zanechala takýto odkaz

Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá v sobotných voľbách neobhájila svoj post, praje novému vedeniu do nasledujúceho obdobia veľa síl. Uviedla to na sociálnej sieti.

Ďakuje všetkým za štyri roky, ktoré s obyvateľmi Starého Mesta strávila. "Je to pre mňa cenná skúsenosť. Čestný výkon, žiadne kauzy, nulová tolerancia korupcie boli zásady, s ktorými sme nastúpili a štyri roky ich dôsledne napĺňali," uviedla. Podľa jej slov Starému Mestu venoval jej tím "zodpovedný výkon". Poukázala aj na to, že ho odovzdávajú do nasledujúceho obdobia napriek krízam, ktorým museli čeliť, v dobrom stave.

Vďaku vyjadrila aj tým, ktorí ju vo voľbách podporili svojím hlasom. Rovnako aj tým, ktorí jej prejavovali otvorenú podporu počas celého obdobia jej pôsobenia vo verejnej službe.

Starostom bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa stal Matej Vagač. Získal 50,30 percenta hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.