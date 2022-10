Na území celého Slovenska platí v nedeľu doobeda aj večer výstraha prvého stupňa pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Hmla s dohľadnosťou do 200 metrov sa môže tvoriť do 12.00 h vo všetkých krajoch.

Počítať s ňou treba aj večer, a to od 19.00 h až do pondelka (31. 10.) rána.

Meteorológovia varujú, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," doplnili.