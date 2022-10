Pelosiová prehovorila po brutálnom útoku na manžela: Som zlomená a traumatizovaná, prezradila

V statuse zverejnenom na platforme Twitter sa súčasne poďakovala za rýchlu reakciu orgánov činných v trestnom konaní a záchranných zložiek a za život zachraňujúcu lekársku starostlivosť, ktorú jej 82-ročný manžel dostal.

Ako pripomenula agentúra AFP, Paul Pelosi po útoku kladivom podstúpil operáciu a zotavuje sa v nemocnici.

"Jeho stav sa naďalej zlepšuje," uviedla Pelosiová, ktorá bola v čase útoku vo Washingtone. Jej manžel bol v dome v San Franciscu sám.

Please know that the prayers and warm wishes from so many are a comfort to our family and are helping Paul make progress with his recovery.



We are grateful for the quick response of law enforcement and emergency services, and for the life-saving medical care he is receiving.