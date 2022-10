Župan Droba doslova zvalcoval svoju konkurenciu: Čo mu odkazujú Kolíková, Gröhling či Šimečka?

Rolu favorita v súboji o post šéfa bratislavského Vyššieho územného celku potvrdil Juraj Droba. Podľa predbežných výsledkov zaňho hlasovalo až 63 percent voličov a svojich súperov tak úplne deklasoval. Čo si o Drobovom drvivom víťazstve myslia exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, bývalý ministet školstva Branislav Gröhling či šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka?

"Veľmi sa teším, že Juraj Droba môže pokračovať ďalej vo svojej práci a myslím si, že ten výsledok jednoznačne ukazuje, že to robí dobre. Veľmi sa z toho výsledku teším," povedala nám k Drobovmu víťazstvu Kolíková.

Nadšenie neskrýval ani Gröhling. "Ja som veľmi rád, že Juraj Droba v týchto voľbách nemusel iba sľubovať a hovoriť, že čo by urobil a ako by to urobil, ale že mal za sebou 5 rokov práce a 5 rokov reálnych výsledkov. A podľa mňa na základe týchto výsledkov a spokojnosti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja ľudia volili a rozhodli, že bude môcť pokračovať ďalej nasledujúce štyri roky," reagoval na Drobove vysoké vítazstvo exminister školstva.

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka mohol v sobotu večer oslavovať hneď dvakrát. "Som rád, že sme k tomu mohli prispieť, a že sme boli súčasťou tej víťaznej koalície," povedal nám Šimečka.