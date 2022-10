Prešľap kandidáta na starostu Petržalky? Hrčka hlasoval inak, ako býva zvykom!

Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 hod. Kandidátovi na starostu Petržalky Jánovi Hrčkovi sa už podarilo spraviť poriadny prešľap. Hlasoval iným spôsobom, ako je bežné.

Ako naznačuje fotografia, Ján Hrčka nekrúžkoval za plentou, ale sediac za stolom pred ňou. Pravidlom pritom je, že ak volič nevstúpi do osobitného priestoru, volenie mu nebude umožnené. “Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní,” píše ministerstvo vnútra o záväzných pravidlách pri voľbe.

K svojmu statusu nezávislého kandidáta a volebným preferenciám sa vyjadril na sociálnych sieťach. “Dal som džentlmenské slovo, že v týchto voľbách nepôjdem proti nikomu, kto nepôjde proti mne a tým pádom ani nebudem oficiálne podporovať žiadnu z koalícií,” napísal na svojom osobnom facebookovom profile. Svojim sledovateľom na záver venoval jedno volebné odporučenie. “Na záver vám preto všetkým odporúčam voliť tých, ktorých prácu poznáte, na ktorých máte od aktívnych ľudí vo svojom okolí dobrú spätnú väzbu,” dodal.