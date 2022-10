Mladej žene počas letu explodovala hlava: Len pre silné žalúdky! Z tých detailov vám príde nevoľno

Hviezda OnlyFans Weronika šokovala verejnosť! Mladá žena prezradila, že jej hlava „explodovala“ počas letu v lietadle. Stalo sa tak po zdvihnutí krku a kozmetickej operácii "mačacích očí".

V sérii videopríspevkov na svojom TikToku Weronika vysvetlila, že zaspala v lietadle z Turecka do Veľkej Británie a prebudila sa na veľkú bolesť ucha a zadnej časti hlavy, kde mala stehy, píše portál Insider. "Všetko ma naozaj bolelo, vstala som, išla na toaletu a počula som to hlasné puknutie," povedala Weronika a napodobnila zvuk, ako sa jej rez otváral. "Hneď potom som začala cítiť, ako mi horúca tekutina steká po krku, schmatla som uteráky a začala som si to utierať," opísala detaily.

"Samozrejme, že to bola krv, no neviem, či mal niekto liposukciu - je to tekutina, ktorá z teba vychádza, je ako žltkastá krv a sú v nej také kúsky," pokračovala a dodala, že to strašne páchne.

Ak vám video nefunguje, kliknite TU.



Weronika vysvetlila, že jej po operácii odstránili drenáž spoza ucha a predpokladala, že práve tam sa po operácii nahromadilo najviac tekutín. "Takže to všetko zrejme nevytieklo a keď som nastúpila do lietadla, napuchlo to do tej miery, že sa koža odtrhla a nylonové stehy to už nedokázali udržať," povedala s tým, že tlak v kabíne a opuch prinútili jej rezy prasknúť a „všetka tekutina jednoducho vytryskla“.