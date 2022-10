Nebuď zbabelec, choď nás chrániť! Rusa († 29) poslala na smrť vlastná manželka, teraz narieka

Iľja Korolev bol veľmi znepokojený a vystrašený po tom, čo bol povolaný bojovať do vojny za Vladimíra Putina na Ukrajine – ale jeho milujúca manželka ho nabádala, aby nebol zbabelý a poslala ho do boja. Muž sa jej už domov nevráti.

Ruska, ktorá svojmu manželovi povedala, že by bol „zbabelec“, keby nebojoval na Ukrajine, bola šokovaná, keď zistila, že bol zabitý len niekoľko dní po príchode do vojnou zničenej krajiny. O tragédii v rodine informuje portál Daily Star.

Keď otca dvoch detí Iľja Koroleva povolal Vladimir Putin do vojny, jeho manželka Anastasia mu povedala, aby šiel a „chránil ju a ich deti“. Ale 29-ročný muž, ktorý predtým pracoval na oddelení balenia mäsa, nevydržal dlho. Zomrel pri bojovej misii v regióne Cherson.

Na smrť ho poslala vlastná žena. "Potom však prišlo predvolanie do jeho práce. Veľmi sa bál a ... Ja sama som mu povedala: Choď, nebuď zbabelec, ochrániš mňa a naše deti," vyjadrila sa. Podľa Anastasie mal jej dnes už zosnulý manžel sľúbený mesiac výcviku, no už po týždni bol poslaný bojovať do krvavej vojny.