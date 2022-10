Ako z filmu o Harrym Potterovi: Jedovatý had zo švédskej zoo stále uniká! Podarí sa ho chytiť?

Jedovatú kobru kráľovskú, ktorá pred šiestimi dňami utiekla z uzavretého priestoru vo švédskej zoo, našli v budove, kde sa nachádza jej terárium, ale zatiaľ sa ju nepodarilo odchytiť. V piatok o tom informovali predstavitelia zoo.

Had unikol z terária v zoologickej záhrade na štokholmskom ostrove Djurgården v sobotu cez stropné svietidlo. Návštevníkov zoo, ktorí sa nachádzali v budove, kde sa nachádzajú hady, okamžite evakuovali. Zoo neskôr informovala, že neexistuje žiadne všeobecné ohrozenie pre zamestnancov ani návštevníkov, a zvyšok zoo tak zostal otvorený.

Zariadenie uviedlo, že plaza lokalizovali v uzavretom priestore blízko jeho terária a zamestnanci teraz pracujú na jeho odchyte. V prípade, že by sa had dostal von z budovy, neprežil by chladné podmienky vonku.

Čo sa stalo si môžete pozrieť na videu nižšie.