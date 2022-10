ONLINE Historicky prvé spojené voľby: Z volebných miestností hlásia prvé komplikácie

Je tu volebný súboj roka! Slováci si v historicky prvých spojených voľbách vyberajú nielen nových šéfov miest a obcí, ale aj županov či krajských poslancov. Kto bude nasledujúce roky ovplyvňovať životy v regiónoch? Všetko podstatné a zaujímavé s vami sledujeme online!

10:34 Pri sobotňajších spojených voľbách v obci Drienovec v okrese Košice-okolie ráno zaevidovali aj rady voličov. Ako pre TASR povedal predseda miestnej volebnej komisie Peter Lukács, zvládajú to bez problémov. V tejto obci sa po komunálnych voľbách v roku 2018 konali ešte ďalšie dve doplňujúce voľby. Starostu si tu tak od roku 2020 volia tretíkrát.

10:26 Svoj hlas odovzdal aj kandidát na primátora hlavného mesta Rudolf Kusý. Volieb sa zúčastnil so svojou rodinou.

9:33 O siedmej hodine sa v Nitre otvorili všetky volebné miestnosti a priebeh volieb je doteraz bezproblémový. V Nitre je zapísaných celkovo 66.693 oprávnených voličov vrátane 4136 prvovoličov. Špeciálnu komisiu, ktorá navštívi pacientov s ochorením COVID-19 v domácej izolácii s prenosnou urnou, si vyžiadalo deväť ľudí.

9:22 Členovia štátnej volebnej komisie pôjdu počas soboty kontrolovať aj situáciu vo volebných miestnostiach. Zasadnutie štátnej volebnej komisie je naplánované v sobotu od 9.00 h. Od začiatku moratória boli podané desiatky podnetov.

9:12 Súčasný primátor Bratislavy a kandidát Matúš Vallo má už odvolené. O skutočnosti informoval vo videu na svojom facebookovom profile. Občanov vyzýva k účasti.

8:55 Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas.

8:42 V obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov pristúpila prešovská okresná volebná komisia k označeniu hlasovacích lístkov nad rámec zákona. Rovnako tam riešila vzdanie sa členstva v okrskovej volebnej komisii jedného z členov.

8:30 Voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov sa začali zväčša bez problémov. Výnimkou je volebná miestnosť v obci Macov (okres Dunajská Streda), kde zistili nesprávne vytlačený hlasovací lístok. Hlasovanie sa v tejto miestnosti obnoví po jeho výmene. "Predpokladá sa, že to nebude dlhšie ako hodinu. O túto hodinu bude potrebné v tejto volebnej miestnosti predĺžiť hlasovanie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

8:05 Spojené samosprávne voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov, technické problémy zaznamenali len v obci Tomášov (okres Senec). "V jednej obci, v Tomášove, sa nemohli začať voľby načas pre technické problémy. Na ich odstránení pracujú," uviedli z okresnej volebnej komisie. Voľby tam budú musieť trvať tým pádom o niečo dlhšie ako do 20.00 h. V okrese Senec sa volí v 75 volebných okrskoch.

8:00 V obcí Varín (okres Žilina) majú popri troch volebných miestnostiach otvorené aj tri miestnosti pre vykonanie miestneho referenda. Varínčania ich môžu navštíviť až do 22:00 a odpovedať na otázku, či súhlasia s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu. Miestne referendum k premenovaniu ulice vyhlásilo varínske obecné zastupiteľstvo po tom, čo nevyhovelo protestu Generálnej prokuratúry SR, ktorá navrhovala zrušiť názov ulice pre jeho rozpor so zákonom. Viac sa dočítate TU.

7:52 Košiciach a ich okolí pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Pre TASR to potvrdili obe okresné volebné komisie. Pokojný začiatok sobotňajších spojených volieb potvrdila aj polícia. "Žiadna okrsková ani miestna volebná komisia nám neoznámili, že by neboli otvorené volebné miestnosti. Máme tak za to, že sú otvorené všetky," povedala pre TASR predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice Štefánia Olšavská.

7:45 Ihneď po otvorení volebných miestností sa na sobotňajších spojených voľbách zúčastnili prví voliči v bratislavskom Čunove. Aj ich hlasy rozhodnú nielen o starostovi a poslancoch mestskej časti, ale aj primátorovi a poslancoch hlavného mesta a šéfovi i zložení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

7:20 Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas spojených volieb podľa informácií zo Štatistického úradu SR asi 140.000 mladých ľudí. Viacerí pre TASR uviedli, že voliť pôjdu, pretože im záleží na tom, kto bude viesť ich mesto alebo samosprávny kraj.

7:00 Na Slovensku sa o 7.00 h otvorili volebné miestnosti, otvorené budú do 20.00 h. Voliť môže prísť takmer 4,41 milióna ľudí. Viac TU.

7:00 Polícia dohliada na bezproblémový priebeh spojených volieb. Prijala opatrenia zamerané na ochranu ľudí a bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Policajti budú úzko spolupracovať s predsedami príslušných volebných komisií, okresnými úradmi a obcami.

6:45 Hoci je mnoho ľudí znechutených z vrcholovej politiky, odborníci vysvetľujú, prečo sú tieto voľby pre každého z nás dôležitejšie ako parlamentné.

6:30 Miestnosti sa otvárajú o 7.00 hod. ráno a zatvárajú už o 20.00 hod. Zmena je práve pri konci volieb, keďže doteraz sme boli zvyknutí voliť ešte o dve hodiny dlhšie.

6:15 Najdôležitejšou zmenou oproti bežným voľbám je, že budete musieť rozlišovať, ktoré lístky vkladáte do ktorej obálky. Štát to uľahčil tým, že pre mestské a obecné voľby sú vyhradené biele obálky a biele lístky. Pre krajské voľby, teda županov, sú vyhradené modré obálky a lístky s modrými okrajmi.

Čo všetko potrebujete vedieť? Prečítajte si manuál: