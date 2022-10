Zakladá politickú stranu? Nicholsonová sa vyjadrila jasne: Máme vysoké ambície aj nároky!

V médiách sa čoraz častejšie objavujú úvahy o novej politickej strane, ktorú by mala založiť bývalá členka SaS a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Nicholsonová najnovšie na Facebooku zverejnila úvahu o politickej scéne na Slovensku, kde bližšie osvetlila svoju motiváciu. "Je Slovensko tehotné na novú politickú stranu?" pýta sa v úvode.

"Poviem vám, čo ma trápi. Medzi tými desiatkami ľudí, ktorých sme zosieťovali, sú mnohí takí, ktorí chcú spolupracovať len na odbornej báze, ale boja sa vstúpiť do politiky naplno. Nechcú byť ministrami, ani poslancami. Pretože tá scéna, ktorá denne zapĺňa médiá zlými a horšími príbehmi z politického dna, je pre slušných ľudí desivá," vyjadrila sa politička.

Upozorňuje, že z jej strany nejde o nábor osobností. "My ZATIAĽ vôbec nevieme, či sa pretransformujeme do politickej strany," zdôraznila Nicholsonová. "Nechceme vytvárať viac politického planktónu so 6-timi percentami. Máme väčšie ambície a vyššie NÁROKY sami na seba," spresnila.

Nicholsonová vyzvala "múdrych a skromných ľudí s potenciálom", aby našli odvahu, a začali rozhodovať namiesto tých hlúpych, "podpriemerných a ukričaných psychopatov". "Prestaňte sa báť politiky. To, že je politika dnes stoka, neznamená, že ňou musí byť aj zajtra," napísala.