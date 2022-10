Priplatíme si za diaľničné známky? Doležal v to dúfa: Zvýšenie cien prirovnáva ku pár pivám!

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) dúfa, že vláda tentokrát schváli rezortný návrh na zvýšenie cien elektronických diaľničných známok pre osobné autá. Tie by v takom prípade od budúceho roka vzrástli o dvadsať percent.

Rezortný šéf pripomenul, že tento návrh už raz neprešiel, keďže nezískal podporu v koalícii. „Je to politická téma, lebo zvyšujeme poplatky a nie je to populárne. Zároveň je nesprávne nediskutovať o tom a nepovedať pravdu,“ uviedol Doležal s tým, ceny diaľničných známok sa nezvyšovali dvanásť rokov.

Známky s platnosťou na kalendárny rok a 365 dní v prípade odobrenia vládou budú drahšia o 10 eur, čo je podľa ministra dopravy zanedbateľná suma oproti všetkým nákladom na prevádzku automobilu, ako tankovanie, poistenie, servis či zimné pneumatiky.

„V Bratislave sú to možno tri pivá, na východe je to možno päť pív. Ročná diaľničná známka je dnes v cene jednej plnej nádrže auta 60 eur,“ povedal na sociálnej sieti Doležal. Ak je podľa neho pri luxuse mať auto a prevádzkovať ho pre niekoho veľa 10 eur ročne navyše, tak si nemusí diaľničnú známku kúpiť a môže ísť na cestu prvej triedy, ktorá spoplatnená nie je. „Viem, že to znie hrozne, ale dajte si to do súvislosti s celkovými nákladmi na prevádzku auta,“ dodal Doležal.