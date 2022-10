S našou planétou to asi nie je až také zlé: Slnko sa na nás usmieva! Vedci majú dôkaz

Slnko malo asi dobrú náladu, alebo aspoň tak to vyzeralo na fotke, ktorú zverejnila NASA. Vedci vyhotovili fotografiu tento týždeň v stredu a je nutné povedať, že je naozaj unikátna.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa portálu USA Today to nie je to prvýkrát, čo sa objavil tento veselý vzor v priebehu posledného októbrového týždňa. "Dnes (26.10.) observatórium slnečnej dynamiky NASA zachytilo "usmievanie sa" slnka," uviedla NASA v stredu vo svojom tweete.

"Pri pohľade v ultrafialovom svetle sú tieto tmavé škvrny na slnku známe ako koronálne diery a sú to oblasti, kde rýchly slnečný vietor tryská do vesmíru."

Podľa SpaceWeather.com slnko chrlí k Zemi trojitý prúd slnečného vetra. To by mohlo produkovať polárne žiary tu na Zemi už v sobotu (29.10.), uviedla webová stránka.

Solar Dynamics Observatory je satelit, ktorý je na obežnej dráhe okolo Zeme so senzormi nasmerovanými na Slnko, aby vykonal rôzne merania Slnka a slnečnej aktivity. Jedným z cieľov misie je zistiť, ako sa vytvára a štruktúruje magnetické pole Slnka a ako ovplyvňuje život na Zemi a naše telekomunikačné systémy.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.