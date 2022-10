Hekerský útok? Kollár informoval o problémoch v parlamente, hovorí o trestnom oznámení

Technické problémy, pre ktoré prerušili rokovanie Národnej rady (NR) SR, sa podarilo odstrániť. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) predpokladá, že pre incident podajú aj trestné oznámenie. Zatiaľ sa podľa jeho slov nevie, či šlo naozaj o hekerský útok.

Plánuje sa s spojiť s predsedami parlamentných strán a zistiť, či by 75. schôdza mohla pokračovať už vo štvrtok (3. 11.).

"Odstránili to, kolaboval systém," povedal Kollár, no nepriblížil, aký presne problém vo štvrtok (27. 10.) vznikol a čo ho zapríčinilo. Nechať to chce na kompetentné orgány a vedenie bezpečnosti v parlamente. "Určite podajú nejaké trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Musia zistiť, či to bol úmysel, nedbanlivosť alebo ľudská hlúposť," podotkol.

Zdôraznil, že situácia nevznikla pre zastaranosť systému. Priznal problémy s hlasovacími zariadeniami, no súvis to podľa jeho slov nemalo. Priblížil, že výmena celého systému by mohla stáť 20 miliónov eur. Obnova sa však podľa Kollárových slov dá vyriešiť aj postupne po jednotlivých moduloch. Predpokladá, že prvý modul týkajúci sa hlasovacích zariadení by sa mohol obstarať a sfunkčniť pred letom budúceho roka.

Šéf parlamentu tiež vysvetlil, že pri rozhodnutí o prerušení schôdze až do 8. novembra ešte nepoznali rozsah problému a nevedeli, ako rýchlo sa ho podarí odstrániť. Poslanci si podľa jeho slov už mohli vzhľadom na avizované dlhšie prerušenie naplánovať iný pracovný program alebo zahraničné cesty. Aktuálne sa preto plánuje spojiť s lídrami koaličných aj opozičných parlamentných strán a preveriť, či by mohli pokračovať v rokovaní už budúci štvrtok.