Tieto darčeky budú hitom tohtoročných Vianoc!

Slováci sa čoraz viac správajú rozumne a odrazí sa to aj na tohtoročných vianočných nákupoch. Hoci si stále doprajeme, odmietame už vyhadzovať peniaze za nezmysly, ktoré končia v skrini.

Kým v minulosti sme často nakupovali vianočné darčeky na poslednú chvíľu a zobrali sme prvú vec, ktorá nám v obchode padla do oka, dnes to neplatí. Podľa štatistík nákupného poradcu Heureka Slováci premýšľajú pred samotným nákupom inak, svoje zarobené peniaze chcú minúť rozumne. Zamýšľame sa napríklad nad záľubami blízkeho, ktorého chceme obdarovať a potešíme ho tým, že mu vyberieme kvalitnejšie vybavenie, ktoré by si sám nekúpil.

“Pri tohtoročných vianočných nákupoch budú hrať namiesto nepotrebných alebo vtipných vecí prím praktické darčeky. Ak to dovolí finančná situácia, doprajeme si praktické veci v drahšom, no kvalitnejšom prevedení,” hovorí Jan Mayer, výkonný riaditeľ Heureka.sk.

Hitom budú elektrické deky, ale aj zážitky či vouchery

Okrem kvalitnejších materiálov alebo luxusnejšieho prevedenia bude hrať pri vianočných nákupoch dôležitú úlohu aj lokálnosť. Obdobie pandémie nás naučilo viac nakupovať od slovenských a českých výrobcov. “Hoci oblečenie, obuv alebo iné výrobky od lokálnych výrobcov sú spravidla drahšie ako z obchodnej siete, pri mnohých zákazníkoch už cena nehrá najdôležitejšiu úlohu. Mnohí z nás sa naučili mať menej, no kvalitnejšie veci. Najmä mladší zákazníci hľadia v prvom rade na lokálnosť výrobcu a environmentálne hľadisko,” vysvetľuje zmenu nákupného správania Slovákov Jan Mayer a pokračuje, “neprekvapuje nás, že mnohí Slováci sa na nákup vianočných darčekov pripravujú. Robia si prieskum trhu, porovnávajú kvalitu či funkcie darčeka, ktorý si vyhliadli.” Prostredníctvom inšpirácií si na Heureke môžete aj vybrať desiatky darčekov od slovenských a českých výrobcov.

Vianociam posledných rokov vládne elektronika, ktorá tvorí viac ako tretinu všetkých darčekov. Či už smart zariadenia ako mobily alebo hodinky, ale aj menšie či väčšie domáce spotrebiče. Jedným z hitov Vianoc budú aj zážitky vo forme dovolenky, wellness alebo víkendového pobytu. Čoraz väčšej obľube sa tešia poukážky či vouchre, ktorými nikdy nešliapneme vedľa.

Čím potešiť tento rok najbližších na Vianoce?

• Ak kozmetika, tak v kvalitnejšom prevedení. Viac poteší jeden drahý vysnívaný krém ako balíček kozmetiky, ktorú nikto nepoužíva.

• Damaškové či dizajnové obliečky, uteráky alebo kvalitný župan, len máloktorá dáma si ich sama kúpi v luxusnejšom prevedení.

• Deky, plédy, ale aj vyhrievané elektrické deky každý z nás ocení počas chladných zimných večerov.

• Darčeky do smart domácnosti, ktoré ušetria energiu ocenia najmä páni.

• Teplovzdušné fritézy, tradičné tlakové hrnce alebo naopak hrnce na pomalé varenie, ktoré nežerú toľko energie urobia radosť nejednej gazdinke.

• Tradične sa na popredných miestach najžiadanejších darčekov udržiavajú knihy.

S Heurekou nakupujete bezpečne



Mnohí Slováci budú chcieť využiť na nákup vianočných darčekov blížiaci sa Black Friday. Kupujúci naozaj môže ušetriť nemalé peniaze, avšak ako pri akejkoľvek akcii, ktorá sa na prvý pohľad javí ako fantastická, treba byť obozretný. Zákazníkom odporúčame, aby boli opatrní a ubezpečili sa, že cena, za ktorú plánujú vybraný tovar nakúpiť, je naozaj akciová. Na Heureke si môžete porovnať výsledné ceny vďaka funkcii Vývoj ceny, ktorú nájdete pri každom produkte. Uvidíte, za akú cenu sa produkt predával v minulosti, vďaka čomu viete posúdiť, či skutočne ide o výhodnú cenovú ponuku alebo len marketingový chyták.