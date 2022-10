Medzi Kóreami eskaluje napätie: Takto Kim odpovedal na delostreleckú paľbu! Obáva sa najhoršieho?

Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do Japonského mora. V piatok to oznámila juhokórejská armáda, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap. Juhokórejská armáda uviedla, že k odpáleniu došlo v piatok, no bezprostredne neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.

Deje sa tak v čase, keď Južná Kórea ukončuje každoročné niekoľkodňové vojenské cvičenie, na ktorom sa tento rok zúčastnili aj americké vojenské jednotky. Severná Kórea považuje tieto manévre za nácvik vojenskej invázie, píše agentúra AP. KĽDR tento rok mimoriadne zintenzívnila skúšky zbraní. Skúšobne odpálila už viac než dve desiatky balistických rakiet, pričom jedna z nich preletela ponad Japonsko. V reakcii na vojenské aktivity Soulu vypálil Pchjongjang minulý týždeň stovky delostreleckých granátov pri pobreží Južnej Kórey. Juhokórejské ozbrojené sily v septembri uskutočnili spoločné cvičenie s americkým námorníctvom. Zúčastnila sa na ňom aj lietadlová loď USS Ronald Reagan. Išlo o prvé spoločné cvičenie juhokórejských a amerických síl s účasťou lietadlovej lode od roku 2017.