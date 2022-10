Srbsko má novú vládu, na jej čele stojí táto žena: Jedným z hlavných cieľov je členstvo v EÚ

Srbský parlament v stredu schválil novú vládu. Jej hlavnými prioritami budú investície do energetickej infraštruktúry a členstvo v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Novú vládu podporilo 175 z celkového počtu 250 poslancov. Opoziční poslanci, ktorí hlasovali proti nej, tvrdia, že nová vláda je príliš veľká a drahá.

Na čele novej vlády bude premiérka Ana Brnabičová (47), ktorá v tejto funkcii pôsobí od roku 2017. V jej novom vládnom kabinete bude 28 ministrov. Väčšina z nich je z vládnucej konzervatívnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) a z koaličnej Socialistickej strany (SPS).

Pravicová politička Brnabičová v stredu na pôde parlamentu povedala, že jej vláda plánuje investovať 12 miliárd eur do projektov v oblasti energetiky vrátane ropných a plynových potrubí. Členstvo Srbska v EÚ označila za "strategický" cieľ krajiny.

Srbsko má štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ. Na to, aby sa stalo členom, však musí vyriešiť vzťahy so svojou bývalou provinciou Kosovom, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť, pripomína Reuters.