Slovensko sa ponorí do hustej hmly: Na cestách si dávajte veľký pozor!

Meteorológovia upozorňujú na hmlu, výstrahu prvého stupňa vydali pre celé územie Slovenska. Platiť by mala do štvrtka (27. 10.) do 11.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.