Rozhodnutie súdu bolo nekompromisné: Za nenávistné výroky o Ukrajincoch muži poputujú do väzenia!

Súd v Kladne odsúdil dvoch mužov za nenávistné výroky o Ukrajincoch na trest odňatia slobody na šesť a desať mesiacov. Rozsudok nie je právoplatný, informuje spravodajkyňa TASR na základe správ českých médií.

Tomáš Čermák a Patrik Tušl, ktorí nahrávali vulgárne videá o ukrajinských vojnových utečencoch, pred súdom svoje konanie oľutovali. Forma videa a prejav bol podľa nich nevhodný, Tušl ale dodal, že sa cíti byť nevinný.

Obžalovaní počas súdneho konania povedali, že vo videách boli vulgárni pre vyššiu sledovanosť. "Ono to hlavne je pre to, že to púta pozornosť a kontroverzie," uviedol pri výsluchu Čermák a potvrdil, že ho skôr zaujímala pozornosť od ľudí. "Ak by som to povedal normálne, pokojne, nebude to mať takú silu v tej sledovanosti a nebude to mať taký efekt pre nás," dodal.

Mužov prišli podporiť desiatky ľudí a počas pojednávania ich sudca musel opakovane napomínať, aby zmiernili svoje emócie. Neskôr niektorých z nich pre nevhodné správanie justičná stráž vyviedla z pojednávacej miestnosti. Tušl a Čermák vysielali naživo video, v ktorom vulgárne a hanlivo hovorili o ukrajinských vojnových utečencoch. Ich pobyt v Česku tiež označili za okupáciu a kritizovali aj to, aké mobilné telefóny majú. Video šírili na sociálnych sieťach.

Muži sa pre súdom zodpovedali z prečinu hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny osôb a tiež z podnecovania k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd. Obaja sú podozriví aj z ďalších trestných činov.