Čína sa teší z ruského plynu: Na jej územie sa dostanú miliárdy kubických metrov ročne! Ako dlho to ešte potrvá?

Ruský plynárenský koncern Gazprom začal so skúšobnými dodávkami plynu z obrieho sibírskeho ložiska Kovykta do Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Gazprom v utorok oznámil, že spustil skúšobné dodávky z ložiska Kovykta, čo je najväčšie ložisko plynu na východnej Sibíri, do plynovodu Sila Sibíri.